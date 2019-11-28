Водата в река Струма се оцвети в червено

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 20

Водата в река Струма е оцветена в червено на територията на Перник. Това съобщи БТА, цитирайки информация на общината.

За замърсяването е информирана РИОСВ – Перник, от където са започнали проверка по случая.

Днешното замърсяване на реката е поредното в района на Перник. През лятото на няколко пъти Струма течеше покрита с гъста бяла пяна.