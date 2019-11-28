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Водата в река Струма се оцвети в червено

28 ноември 2019 16:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 20
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Водата в река Струма е оцветена в червено на територията на Перник. Това съобщи БТА, цитирайки информация на общината.

За замърсяването е информирана РИОСВ – Перник, от където са започнали проверка по случая.

Днешното замърсяване на реката е поредното в района на Перник. През лятото на няколко пъти Струма течеше покрита с гъста бяла пяна.

Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС, архив

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