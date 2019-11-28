Катастрофа затвори АМ "Тракия"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Катастрофа с два автомобила затвори за движение автомагистрала "Тракия" в участъка при 150-151 км в посока Бургас, съобщиха от полицията в Пловдив.

Инцидентът е станал около 13:42 часа. По първоначални данни, няма сериозно пострадали. На мястото са полицейски екипи, предстои да бъдат изяснени причините за произшествието.

До приключването на работата се спира движението в посочената отсечка. Автомобилите се насочват по обходен маршрут - през 133-ти км, през селата Поповица и Плодовитово.