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Катастрофа затвори АМ "Тракия"

28 ноември 2019 16:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Полиция, катастрофа

Катастрофа с два автомобила затвори за движение автомагистрала "Тракия" в участъка при 150-151 км в посока Бургас, съобщиха от полицията в Пловдив.

Инцидентът е станал около 13:42 часа. По първоначални данни, няма сериозно пострадали. На мястото са полицейски екипи, предстои да бъдат изяснени причините за произшествието.

До приключването на работата се спира движението в посочената отсечка. Автомобилите се насочват по обходен маршрут - през 133-ти км, през селата Поповица и Плодовитово.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: МВР

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