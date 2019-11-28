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Криминална хроника Ямбол - 28.11.2019 г.
Информационен бюлетин 28.11.2019 г.
I. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА:
1.За времето от 22.11.2019г. до 27.11.2019 г. в с. Завой е извършена кражба, чрез проникване през отворен прозорец. Отнети са 2 бр. телевизори, златни накити и бижута. Извършен оглед на местопроизшествие от ДОГ и по случая в РУ-Тунджа е образувано ДП.
II. ПОДГОТВЕНИ ПРЕПИСКИ ПО ЧЛ. 356, АЛ. 1 ОТ НПК (БП):
1.От 26.11.2019 год. до 10:00 часа на 27.11.2019 год. от гараж, находящ се в гр.Ямбол, чрез разрушаване на прегради са отнети 1 бр. електрожен и 1 бр. зарядно устройство за акумулатор. По случая в РУ-Ямбол е образувано БП срещу 27 годишен мъж от гр. Ямбол за престъпление по чл. 195 ал.3, вр.194 ал.1 от НК.
III. ПРОВЕДЕНА ПОЛИЦЕЙСКИ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ЯМБОЛ, „ТУНДЖА“, ЕЛХОВО, БОЛАРОВО И СТРАЛДЖА :
За времето от 08:00 часа на 27.11.2019 г. до 08:00 часа на 28.11.2019 г., съобразно анализ за състоянието на конвенционалната престъпност и безопасността на движението на територията обслужвана от ОДМВР Ямбол, се проведоха полицейски операции по планове на РУ. В тях взеха участие 44 полицейски служители, като са постигнати следните резултати:
-Проверени МПС- 229;
-Проверени лица-330;
-Регистрирани предварителни проверки/ЗМ/-1;
-Наложени глоби по фиш-78;
-АУАН по ЗДвП, ЗБЛД и ЗАДС -27;
-Предупредени лица по чл.65 ал.2 от ЗМВР-5 ;
-Уведомления по чл.66, ал.2 от ЗМВР -2 .
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет