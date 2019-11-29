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Сливен. Новини от източника. Последни новини
„Тайната вечеря на Дякона Левски“ на сливенска сцена на 17 декември
„Тайната вечеря на Дякона Левски“ от Стефан Цанев ще бъде представена на сливенската сцена на 17 декември.
Спектакълът е под режисура на Асен Шопов.
Костюми: Цвета Маринова.
Участват актьорите Веселин Калановски, Милен Миланов, Стойко Пеев, Александър Дойнов, Антоанета Добрева – Нети, Георги Къркеланов, Тигран Торосян, Радосвета Василева, Луизабел Николова, Веселин Ранков, Иван Радоев, Владислав Виолинов и Иван Налбантов.
Началото е 19:00 часа във Военен клуб – Сливен.
Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“.
Телефон за информация - 0895 300370.