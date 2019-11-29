Иван Гешев вече е официално главен прокурор

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Иван Гешев вече и официално е новият главен прокурор, след като "Държавен вестник" публикува указа на президента Румен Радев за назначаването му.

"Назначавам Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България“, постановява президентът Румен Радев с указ №273.

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува повторно избора на Иван Гешев за нов главен прокурор на 14 ноември 2019 г., след като президента върна указа за назначаването му на 7 октомври на ВСС.

На първото гласуване на 24 октомври Гешев беше избран с 20 гласа “за” и 4 “против”. След повторното гласуване на Гешев, президентът Радев подписа указа за назначаването на новия главен прокурор.