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Сливен. Новини от източника. Последни новини

4.5 по Рихтер в Гърция тази нощ

30 ноември 2019 10:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
Земетресение

Ново земетресение е регистрирано в Гърция тази нощ.

Земният трус е бил със сила 4.5 по Рихтер и е с епицентър близо до град Ламия. Това съобщават от Европейския сеизмологичен център.

Трусът е усетен в 22:46 часа.

Засега няма информация за пострадали, жертви или материални щети.

Припомняме, че в сряда силно земетресение разтърси гръцкия остров Крит. То бе с магнитут 6.1.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com

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