4.5 по Рихтер в Гърция тази нощ

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Ново земетресение е регистрирано в Гърция тази нощ.

Земният трус е бил със сила 4.5 по Рихтер и е с епицентър близо до град Ламия. Това съобщават от Европейския сеизмологичен център.

Трусът е усетен в 22:46 часа.

Засега няма информация за пострадали, жертви или материални щети.

Припомняме, че в сряда силно земетресение разтърси гръцкия остров Крит. То бе с магнитут 6.1.