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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 02.12-08.12.2019 г.

30 ноември 2019 15:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 18
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 2 до 8 декември 2019 г.?

 

Сирене от овче мляко по БДС – 12,69 лв. за кг.

Краве масло „Deutsche Markenbutter“ – 2,74 лв. за 250 грама

Олио „Калиакра“ – 1,98 лв. за 1 литър

Шаран в плик от витрината на самообслужване – 4,95 лв. за кг.

Свинско каре, цяло парче от нашата витрина – 8,49 лв. за кг.

Банани клас 1 – 1,79 лв. за кг.

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка; Станимир Петков

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