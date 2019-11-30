Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 02.12-08.12.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 18

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 2 до 8 декември 2019 г.?

Сирене от овче мляко по БДС – 12,69 лв. за кг.

Краве масло „Deutsche Markenbutter“ – 2,74 лв. за 250 грама

Олио „Калиакра“ – 1,98 лв. за 1 литър

Шаран в плик от витрината на самообслужване – 4,95 лв. за кг.

Свинско каре, цяло парче от нашата витрина – 8,49 лв. за кг.

Банани клас 1 – 1,79 лв. за кг.

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/