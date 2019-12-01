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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ново земетресние в Албания, този път 4.2 по Рихтер

01 декември 2019 14:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Албания

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е било регистрирано на 35 километра Северозападно от Тирана малко след 7:00 часа местно време тази сутрин от Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 23 километра от Дуръс на дълбочина от 10 километра.

И този трус предизвика ужас сред гражданите на Дуръс, които по най-бързия начин напуснаха домовете си.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: БГНЕС

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