Ново земетресние в Албания, този път 4.2 по Рихтер

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е било регистрирано на 35 километра Северозападно от Тирана малко след 7:00 часа местно време тази сутрин от Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 23 километра от Дуръс на дълбочина от 10 километра.

И този трус предизвика ужас сред гражданите на Дуръс, които по най-бързия начин напуснаха домовете си.