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Протест в защита на отстранения социален министър

02 декември 2019 10:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
Бисер Петков

Протест в защита на отстранения социален министър. Поддръжници на Бисер Петков се очаква да се съберат пред министерството с искане премиерът да го върне на поста.

В неделя обаче Бойко Борисов обяви, че е получил подкрепата на много организации за оставката на Петков. Освен това той отбеляза, че дори министрите в кабинета вече не искат да работят с него.

Новият социален министър ще бъде Деница Сачева. Премиерът вярва, че с нея ще бъдат постигнати по-добри резултати в социалната сфера.

Източник: https://www.novinite.bg/

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