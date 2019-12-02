Протест в защита на отстранения социален министър

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Протест в защита на отстранения социален министър. Поддръжници на Бисер Петков се очаква да се съберат пред министерството с искане премиерът да го върне на поста.

В неделя обаче Бойко Борисов обяви, че е получил подкрепата на много организации за оставката на Петков. Освен това той отбеляза, че дори министрите в кабинета вече не искат да работят с него.

Новият социален министър ще бъде Деница Сачева. Премиерът вярва, че с нея ще бъдат постигнати по-добри резултати в социалната сфера.