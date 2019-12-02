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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварирал ТИР затруднява движението на АМ "Тракия" край Чирпан

02 декември 2019 17:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
ТИР

Аварирал ТИР затруднява движението на АМ "Тракия" край Чирпан, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Временно движението се осъществява в изпреварващата лента по АМ „Тракия" при км 176 в района на Чирпан в посока Бургас.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com

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