Аварирал ТИР затруднява движението на АМ "Тракия" край Чирпан

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Аварирал ТИР затруднява движението на АМ "Тракия" край Чирпан, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Временно движението се осъществява в изпреварващата лента по АМ „Тракия" при км 176 в района на Чирпан в посока Бургас.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".