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Погребват Стефан Данаилов в тесен семеен кръг

03 декември 2019 10:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 23
Стефан Данаилов

Един от най-обичаните български актьори ще бъде погребан днес в тесен семеен кръг, съобщи NOVA.

В понеделник колеги, ученици, приятели, роднини и фенове си казаха последно „сбогом” със Стефан Данаилов.

Той оставя след себе си над 150 роли в театъра, киното и телевизията. В градинката пред Народния театър, където Данаилов изигра последната си театрална роля, се изви огромна опашка от хора, които дойдоха да уважат големия български актьор.

Броени дни преди да навърши 77 години, една от емблемите на българския театър и кино почина на 27 ноември във Военномедицинска академия, където преди това беше приет за лечение.

Източник: nova.bg

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