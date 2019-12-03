Първи сняг в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 27

Първият сняг за тази година заваля в София.

През деня валежите ще обхванат почти цялата страна, ще нахлуе и по-студен въздух. В Предбалкана и по-високите котловинни полета ще се образува тънка снежна покривка.

Жълт код за дъжд и сняг е обявен в 17 области в страната днес - Благоевград, Велико Търново, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Смолян, Софийска област, София, Търговище, Шумен.

През нощта срещу сряда на места в Южна България ще вали дъжд и сняг, от север облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. В средата на седмицата ще бъде студено, с минимални температури между минус 6° и минус 1° и максимални - от 1° до 6°.