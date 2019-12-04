Прекъсване водоподаването на с.Селеминово

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 04.12. 2019 г. (Сряда) до 14. 00 ч. е прекъснато водоподаването в с.Селеминово .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.