Криминална хроника Ямбол - 04.12.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 22

На 4 декември, малко преди 08:00 ч. на тел 112, в ОДМВР-Ямбол е получен сигнал, че на пътя Ямбол-село Безмер, в близост до селото е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила. При инцидента на място е загинал 65-годишен мъж - водач на единия автомобил. Другият участник е военнослужещ – 25 годишна жена, транспортирана и настанена в МБАЛ-Ямбол, без опасност за живота. На местопроизшествието се извършват процесуално-следствени действия от военен следовател при ВОП-Сливен. Движението в участъка на катастрофата се подпомага от служители на пътна полиция.