Прекъсване на водоподаването в част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 26

Днес 05.12 /четвъртък/ поради авария на ул. Кутелка е прекъснато водоподаването в района до 24.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.