Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
АЕЦ "Козлодуй" ще бъде снабдена с ядрено гориво до 2025 г.
Руската компания за ядрен горивен цикъл TVEL, която е част от руската държавна корпорация "Росатом" и българската АЕЦ "Козлодуй", подписаха договор за доставка на руско ядрено гориво за България до 2025 г., предаде ТАСС. Доставките ще бъдат пълни и ядрената централа няма да се нуждае от закупуване на обогатен уран на пазара, бе съобщено. АЕЦ "Козлодуй" експлоатира два ядрени блока - блок 5 и блок 6 от типа VVER-1000, които се зареждат с руско ядрено гориво, произведено от Новосибирския завод за химически концентрати. Към края на 2016 г. в блок 6 започна да се доставя ново поколение гориво, наречено TBSA-12, съобщи БНР.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: www.kznpp.org