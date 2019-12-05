АЕЦ "Козлодуй" ще бъде снабдена с ядрено гориво до 2025 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 25

Руската компания за ядрен горивен цикъл TVEL, която е част от руската държавна корпорация "Росатом" и българската АЕЦ "Козлодуй", подписаха договор за доставка на руско ядрено гориво за България до 2025 г., предаде ТАСС. Доставките ще бъдат пълни и ядрената централа няма да се нуждае от закупуване на обогатен уран на пазара, бе съобщено. АЕЦ "Козлодуй" експлоатира два ядрени блока - блок 5 и блок 6 от типа VVER-1000, които се зареждат с руско ядрено гориво, произведено от Новосибирския завод за химически концентрати. Към края на 2016 г. в блок 6 започна да се доставя ново поколение гориво, наречено TBSA-12, съобщи БНР.