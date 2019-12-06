Прекъсване на водоподаването в кв. Надежда

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 12

Днес 06.12 2019 /Петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Надежда от 06.00.ч. до отстраняване на повредата. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.