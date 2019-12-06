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Над 140 хил. души са починали от морбили в световен мащаб през миналата година
Над 140 хил. души са починали от морбили в световен мащаб през миналата година. Броят на смъртните случаи отново отбелязва ръст. Това показват официални данни, оповестени от Световната здравна организация. Повечето от загиналите са деца на възраст под пет години, пише bTV. Здравни експерти описаха ситуацията като „потресаваща и трагична” и подчертаха, че може да се предотврати чрез ваксиниране. Миналата година Великобритания, Албания, Чехия и Гърция загубиха статута си на ликвидирали заболяването. САЩ отбелязват най-големия брой смъртни случаи от морбили от 25 години. Епидемични прояви на болестта има в Конго, Мадагаскар и Украйна.
Източник: https://www.novinite.bg/