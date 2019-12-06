Грейна Коледната елха в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Стотици сливналии се събраха тази вечер пред сградата на общината, където бяха запалени светлините на Коледната елха. Тази година празничното дърво е в синьо-бяла украса.

За веселото настроение преди тържественото запалване се погрижиха група „Петте сезона“ – Бургас, създадена и работеща с големия български композитор Стефан Диомов. В проявата участваха още Иван Едрев, децата от Школа „Ритъм“ при Военен клуб-Сливен с вокален педагог Елена Пеева и децата от Вокално студио „Усмивка“ с вокален педагог Мария Желева. Традиционно по време на запалването, гостите на тържеството се насладиха на празнични фойерверки.

Кметът на Сливен Стефан Радев произнесе празнично слово.

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