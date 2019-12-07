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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Трима пострадаха при взрив в цех за производство на биогаз-метан в ямболското село Симеоново

07 декември 2019 10:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
Полиция Ямбол

Трима пострадаха при взрив в цех за производство на биогаз-метан в ямболското село Симеоново. Сигнал за инцидента е подаден около 15:30 часа вчера в дежурната част на ОДМВР-Ямбол. Незабавно към мястото са насочени екипи на полиция, пожарна и Бърза помощ. По първоначални данни, след експлозия, без последвал пожар, един от работниците е пострадал по-сериозно, а двама са леко ранени. Тримата са транспортирани в МБАЛ-Ямбол за преглед и лечение. Няма опасност за населението в района. На местопроизшествието се извършват процесуално-следствени действия, образувано е досъдебно производство, информират от полицията.

Снимка: Интернет

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