Трима пострадаха при взрив в цех за производство на биогаз-метан в ямболското село Симеоново

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Трима пострадаха при взрив в цех за производство на биогаз-метан в ямболското село Симеоново. Сигнал за инцидента е подаден около 15:30 часа вчера в дежурната част на ОДМВР-Ямбол. Незабавно към мястото са насочени екипи на полиция, пожарна и Бърза помощ. По първоначални данни, след експлозия, без последвал пожар, един от работниците е пострадал по-сериозно, а двама са леко ранени. Тримата са транспортирани в МБАЛ-Ямбол за преглед и лечение. Няма опасност за населението в района. На местопроизшествието се извършват процесуално-следствени действия, образувано е досъдебно производство, информират от полицията.