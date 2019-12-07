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В 11 области на България е обявен жълт код за поледици

07 декември 2019 11:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 15
Жълт код за поледици

Жълт код за поледици в 11 области в страната, обявиха от НИМХ.

Денят започна с мъгли по поречието на река Дунав и в ниските места от Западна България. След това небето ще е по-често облачно и в отделни райони ще превалява дъжд.

Минималните температури в събота ще се движат между минус 5 и 0 градуса, а максималните - между 5 и 10-11 градуса.

Снимка: НИМХ

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