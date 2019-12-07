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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 09.12-15.12.2019 г.

07 декември 2019 14:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 27
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 9 до 15 декември 2019 г.?

 

Замразена пуйка – 4,95 лв. за кг.

Охладена цяла патица „Penelope“ – 4,95 лв. за кг.

Свинска плешка без кост – 7,99 лв. за кг.

Охладени пилешки крила – „Coco Rico“ – 4,89 лв. за кг.

Слънчогледово олио „Бисер“ – 1,87 лв. за 1 литър

Маслини „Супер колосал“ без костилка с размери 111/120 – 6,59 лв. за кг.

Кокоши яйца размер L – 2,29 лв. за 10 броя в опаковка

Салата Снежанка „Класик“ – 2,49 лв. за 700 грама

Точени кори Maxi „Фамилия“ – 2,39 лв. за 2х400 грама

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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