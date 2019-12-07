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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 09.12-15.12.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 9 до 15 декември 2019 г.?
Замразена пуйка – 4,95 лв. за кг.
Охладена цяла патица „Penelope“ – 4,95 лв. за кг.
Свинска плешка без кост – 7,99 лв. за кг.
Охладени пилешки крила – „Coco Rico“ – 4,89 лв. за кг.
Слънчогледово олио „Бисер“ – 1,87 лв. за 1 литър
Маслини „Супер колосал“ без костилка с размери 111/120 – 6,59 лв. за кг.
Кокоши яйца размер L – 2,29 лв. за 10 броя в опаковка
Салата Снежанка „Класик“ – 2,49 лв. за 700 грама
Точени кори Maxi „Фамилия“ – 2,39 лв. за 2х400 грама
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков