Прекъсване на водоподаването в гр. Нова Загора на ул. Патриарх Евтимий 77

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 3

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 07. 12. 2019 г. (събота) до отстраняване на възникнала авария е прекъснато водоподаването на ул. Патриарх Евтимий 77 в гр. Нова Загора .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.