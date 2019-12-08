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В неделя облачността ще е променлива със слаб до умерен вятър от северозапад

08 декември 2019 09:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 23
Времето за 08.12.2019 г.

Днес ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще са между минус 1 и 4 градуса, а максималните - между 7 и 12 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 11-12 градуса. Температурата на морската вода е 12-13 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините облачността ще е променлива. Ще духа умерен, по високите части силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5 градуса, на 2000 метра - около нулата.

В Сливен ще има променлива облачност със слаб вятър от северозапад. Минималната температура 3, а максималната 9.

Снимка: pixabay.com

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