В неделя облачността ще е променлива със слаб до умерен вятър от северозапад

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 23

Днес ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще са между минус 1 и 4 градуса, а максималните - между 7 и 12 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 11-12 градуса. Температурата на морската вода е 12-13 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините облачността ще е променлива. Ще духа умерен, по високите части силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5 градуса, на 2000 метра - около нулата.

В Сливен ще има променлива облачност със слаб вятър от северозапад. Минималната температура 3, а максималната 9.