Прекъсване водоподаването на с. Ковачите.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.12. 2019 г. (Неделя) до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването в с.Ковачите .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.