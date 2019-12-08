ТИР се преобърна в Ришкия проход

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 28

Преобърнал се ТИР затвори движението през Ришкия проход. Тежкотоварният автомобил се е преобърнал до село Веселиново, на завой към Бургас.

Обходният маршрут е през Ивански - Кълново – Айтос, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".