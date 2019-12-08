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ТИР се преобърна в Ришкия проход

08 декември 2019 11:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 28
ТИР

Преобърнал се ТИР затвори движението през Ришкия проход. Тежкотоварният автомобил се е преобърнал до село Веселиново, на завой към Бургас.

Обходният маршрут е през Ивански - Кълново – Айтос, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Източник: nova
Снимка: pixabay.com

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