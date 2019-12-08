Община Сливен печели Първо място в Категория " Община на 2019г. за културно -исторически туризъм"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 24

Приключи надпреварата за Четвъртите годишни награди на Министерството на туризма.

В крайното класиране Община Сливен печели първо място в Категория "Община на 2019 г. за културно -исторически туризъм", а Крепост Туида зае второ място в Категория "Специализиран туризъм".

Предлагаме ви линк към класацията от сайта на Министерството на туризма:

https://tourismawards.bg/cat/kulturno-istoricheski-turizm/?fbclid=IwAR2QkKebB6KJwU17WvGCNzVlbkimvOBSIotam1RcDhdX_gU437_VfQLMfXU