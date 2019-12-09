Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Влак блъсна автомобил на жп прелез, мъж пострада

09 декември 2019 12:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
ЖП релси

Влак блъсна автомобил на жп прелез, мъж пострада, съобщиха от полицията в Русе.

На 6 декември, на неохраняем жп прелез в посока от село Иваново, товарен автомобил, собственост на плевенска фирма, управляван от 25-годишен водач от Русе, навлиза в жп прелеза при забраняващ светлинен и звуков сигнал, в следствие на което приближаващият се влак, пътуващ по линия Горна Оряховица в посока Русе го блъска в предната част на колата.

В резултат на настъпилото произшествие, е мъжът управлявал товарният автомобил и е настанен в неврохирургия за наблюдение с комоцио.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 