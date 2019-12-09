Влак блъсна автомобил на жп прелез, мъж пострада

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Влак блъсна автомобил на жп прелез, мъж пострада, съобщиха от полицията в Русе.

На 6 декември, на неохраняем жп прелез в посока от село Иваново, товарен автомобил, собственост на плевенска фирма, управляван от 25-годишен водач от Русе, навлиза в жп прелеза при забраняващ светлинен и звуков сигнал, в следствие на което приближаващият се влак, пътуващ по линия Горна Оряховица в посока Русе го блъска в предната част на колата.

В резултат на настъпилото произшествие, е мъжът управлявал товарният автомобил и е настанен в неврохирургия за наблюдение с комоцио.