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Гешев и Цацаров отидоха при Патриарх Неофит! Обединяват усилия за вярата и за затворите
Негово Светейшество Неофит, Патриарх Български и Митрополит Софийски, прие днес, 09 декември 2019 г., главния прокурор Сотир Цацаров и заместника му Иван Гешев.
Главният прокурор и заместникът му изразиха своето уважение към Българската православна църква и лично към Патриарх Неофит. Негово Светейшество поздрави г-н Гешев с назначаването му за главен прокурор и пожела успешен мандат. Обсъдени бяха бъдещи съвместни действия в подкрепа на православната вяра, включително и в местата за лишаване от свобода.
Източник: https://www.novinite.bg/