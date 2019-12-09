Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Гешев и Цацаров отидоха при Патриарх Неофит! Обединяват усилия за вярата и за затворите

09 декември 2019 15:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30
Иван Гешев, Патриарх Неофит и Сотир Цацаров

Негово Светейшество Неофит, Патриарх Български и Митрополит Софийски, прие днес, 09 декември 2019 г., главния прокурор Сотир Цацаров и заместника му Иван Гешев.

Главният прокурор и заместникът му изразиха своето уважение към Българската православна църква и лично към Патриарх Неофит. Негово Светейшество поздрави г-н Гешев с назначаването му за главен прокурор и пожела успешен мандат. Обсъдени бяха бъдещи съвместни действия в подкрепа на православната вяра, включително и в местата за лишаване от свобода.

Източник: https://www.novinite.bg/

« предишнаследваща »


 