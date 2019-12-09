"WhatsApp" спира поддръжката за някои видове Apple и Android устройства

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 25

WhatsApp скоро може да не работи на телефона Ви ако той е морално остарял и не му достигат технически параметри за да обновите системата.

Популярното мобилно приложение WhatsApp ще престане да работи на устройства ползващи по-стари версии софтуер от iOS7 (iPhone) и Android 2.3.7

Това ще стане от 31 декември тази година, така че все още имате достатъчно време за да смените телефона си.