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"WhatsApp" спира поддръжката за някои видове Apple и Android устройства

09 декември 2019 16:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 25
Smartphone

WhatsApp скоро може да не работи на телефона Ви ако той е морално остарял и не му достигат технически параметри за да обновите системата.

Популярното мобилно приложение WhatsApp ще престане да работи на устройства ползващи по-стари версии софтуер от iOS7 (iPhone) и Android 2.3.7

Това ще стане от 31 декември тази година, така че все още имате достатъчно време за да смените телефона си.

Източник: novinite.bg

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