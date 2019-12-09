Спортни постижения

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Четвъртокласничките от ОУ "Елисавета Багряна" Ани, Ивета, Памела и Петя се представиха успешно в Международния турнир по гимнастика "Дунавска перла 2019". В турнира участваха състезатели от Уелс, Молдова, Украйна, Гърция, Полша, Хърватска и др. Нашите момичета донесоха медали в Сливен. Златни медалисти в баланс, бронзови на темпо и сребърни в многобоя са Ани, Ивета и Памела. Петя спечели два златни и един сребърен медал.

Честито, момичета!

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