Прекъсване на водоподаването в кв. Младост

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.12.2019- до 18. 00 ч. е прекъснато водоподаването в кв.Младост .

При възможност водоснабдяването ще е възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.