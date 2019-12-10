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Криминална хроника Ямбол - 10.12.2019 г.

10 декември 2019 16:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 10.12.2019 г.

 

Полицейски операции:

115 нарушения са установини при полицейска операция, проведенана 9 декември на територията на Ямбол и Елхово. В хода на полицейските действия са проверени 139 МПС и 204 граждани. В рамките на операцията от полицейските служители са съставени 1 протокол за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР, 33 акта за установени административни нарушения /АУАН/ и са наложени 82 глоби по фиш.

Продължава провеждането на специализирани полицейски операции по различни линии.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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