Криминална хроника Ямбол - 10.12.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Информационен бюлетин 10.12.2019 г.

Полицейски операции:

115 нарушения са установини при полицейска операция, проведенана 9 декември на територията на Ямбол и Елхово. В хода на полицейските действия са проверени 139 МПС и 204 граждани. В рамките на операцията от полицейските служители са съставени 1 протокол за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР, 33 акта за установени административни нарушения /АУАН/ и са наложени 82 глоби по фиш.

Продължава провеждането на специализирани полицейски операции по различни линии.