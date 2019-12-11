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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предупреждават за нова телефонна измама чрез приложение

11 декември 2019 10:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
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Измама е осъществена вчера в Димитровград. Това съобщиха от ОДМВР-Търговище.

Снощи в 20:20 часа в управлението е получен сигнал от 49-годишен мъж, който е съобщил, че е станал жертва на телефонна измама чрез мобилно приложение. Той разказал пред разследващите, че е провел кореспонденция с лице, което го уверило, че е избран да спечели 200 лева. За целта било нужно да продиктува телефонния си номер.

Когато сторил това, потърпевшият получил смс с 6-цифрен код, който също продиктувал на измамника.

Впоследствие пострадалият е получил съобщение, че му е начислена сумата от 60 лева върху сметката, която трябва да заплати с месечната си фактура.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Източник: Радио/TV 999

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