Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Предупреждават за нова телефонна измама чрез приложение
Измама е осъществена вчера в Димитровград. Това съобщиха от ОДМВР-Търговище.
Снощи в 20:20 часа в управлението е получен сигнал от 49-годишен мъж, който е съобщил, че е станал жертва на телефонна измама чрез мобилно приложение. Той разказал пред разследващите, че е провел кореспонденция с лице, което го уверило, че е избран да спечели 200 лева. За целта било нужно да продиктува телефонния си номер.
Когато сторил това, потърпевшият получил смс с 6-цифрен код, който също продиктувал на измамника.
Впоследствие пострадалият е получил съобщение, че му е начислена сумата от 60 лева върху сметката, която трябва да заплати с месечната си фактура.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
Източник: Радио/TV 999