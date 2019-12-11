Председателят на Европейския парламент Дейвид Сасоли и лауреатът на наградата "Сахаров" Лорен Салех откриха Алея на свободата в Брюксел

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 28

Отбелязвайки Международния ден на правата на човека на 10 декември, председателят на Европейския парламент Дейвид Сасоли и лауреатът на наградата "Сахаров" Лорен Салех откриха Алея на свободата.

Алеята на свободата е наречена на името Сахаров и се състои от 43 керамични плочки, подредени на Еспланадата Solidarność извън Европейския парламент в Брюксел, надписани с кратки текстове за всички лауреати на наградата „Сахаров“.

Плочките са подредени хронологично, започвайки от 1988 г., когато за първи път се присъжда наградата „Сахаров“, в кръг към 2019 г.