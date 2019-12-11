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Председателят на Европейския парламент Дейвид Сасоли и лауреатът на наградата "Сахаров" Лорен Салех откриха Алея на свободата в Брюксел

11 декември 2019 11:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 28
Дейвид Сасоли (вдясно) и Лорент Салех по време на откриването на Алеята на свободата на Сахаров

Отбелязвайки Международния ден на правата на човека на 10 декември, председателят на Европейския парламент Дейвид Сасоли и лауреатът на наградата "Сахаров" Лорен Салех откриха Алея на свободата.

Алеята на свободата е наречена на името Сахаров и се състои от 43 керамични плочки, подредени на Еспланадата Solidarność извън Европейския парламент в Брюксел, надписани с кратки текстове за всички лауреати на наградата „Сахаров“.

Плочките са подредени хронологично, започвайки от 1988 г., когато за първи път се присъжда наградата „Сахаров“, в кръг към 2019 г.

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