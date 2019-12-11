"АЗ РИСУВАМ"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 32 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 11

За пореден път учениците от начален етап се представиха отлично в традиционното състезание "Аз рисувам", организирано от Сдружението на българските начални учители.

Тази година малките творци рисуваха на тема "Аз обичам цветята" и показаха не само творчески умения, но и дълбока и силна любов към природата и знания за отглеждането и създаването на благоприятни условия за развитието на растенията.

Пожелаваме успех на всички участници и в следващото състезание!

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