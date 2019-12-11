Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

"АЗ РИСУВАМ"

11 декември 2019 11:08, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 32 минути, брой четения: 11
Снимка 1

За пореден път учениците от начален етап се представиха отлично в традиционното състезание "Аз рисувам", организирано от Сдружението на българските начални учители.

Тази година малките творци рисуваха на тема "Аз обичам цветята" и показаха не само творчески умения, но и дълбока и силна любов към природата и знания за отглеждането и създаването на благоприятни условия за развитието на растенията.

Пожелаваме успех на всички участници и в следващото състезание!

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6
« предишнаследваща »


 