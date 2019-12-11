Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Турция въвежда нов туристически данък

11 декември 2019 13:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Плаж

Турция налага данък върху настаняването в хотели. Президентът Ердоган вече е подписал указа за влизане в сила на закона, съобщава "Resmi Gazetе".

Законът, който ще влезе в сила от 1 април 2020 година, предвижда данък от 1 %, който ще се плаща от хотели, апартаменти, къщи за гости и други места за настаняване на туристи и обхваща не само нощувките, но и другите туристически услуги.

За следващата година се предвижда налогът да нарасне на 2%.

Източник: https://www.novinite.bg/

« предишнаследваща »


 