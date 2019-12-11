Турция въвежда нов туристически данък

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Турция налага данък върху настаняването в хотели. Президентът Ердоган вече е подписал указа за влизане в сила на закона, съобщава "Resmi Gazetе".

Законът, който ще влезе в сила от 1 април 2020 година, предвижда данък от 1 %, който ще се плаща от хотели, апартаменти, къщи за гости и други места за настаняване на туристи и обхваща не само нощувките, но и другите туристически услуги.

За следващата година се предвижда налогът да нарасне на 2%.