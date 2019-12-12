Прекъсване на водоподаването в с. Чинтулово

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 12

водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.12.2019 /Четвъртък/ до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването на с. Чинтулово.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.