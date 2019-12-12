Гешев встъпва в длъжност на 18 декември

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 19

Иван Гешев най-вероятно ще встъпи в длъжност като главен прокурор на 18 декември. Това предположи представляващият ВСС Боян Магдалинчев в отговор на въпрос на "По света и у нас".

Иван Гешев е единственият главен прокурор, който ще започне с толкова големи очаквания към него на фона на това, което изминалите 4-5 месеца се случва...

Според Магдалинчев, след като президентът издаде Указ за освобождаването на Сотир Цацаров, документът трябва да бъде обнародван в Държавен вестник и след това да се пристъпи към процедура по предаване на щафетата от сегашния главен прокурор на приемника му.