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Гешев встъпва в длъжност на 18 декември

12 декември 2019 15:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 19
Иван Гешев

Иван Гешев най-вероятно ще встъпи в длъжност като главен прокурор на 18 декември. Това предположи представляващият ВСС Боян Магдалинчев в отговор на въпрос на "По света и у нас".

Иван Гешев е единственият главен прокурор, който ще започне с толкова големи очаквания към него на фона на това, което изминалите 4-5 месеца се случва...

Според Магдалинчев, след като президентът издаде Указ за освобождаването на Сотир Цацаров, документът трябва да бъде обнародван в Държавен вестник и след това да се пристъпи към процедура по предаване на щафетата от сегашния главен прокурор на приемника му.

Източник: https://www.novinite.bg/

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