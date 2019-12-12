КНИГИТЕ НИ ПРАВЯТ ПО-ДОБРИ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 47 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 11

В седмицата на книгата учениците от ІІ "б" клас посетиха училищната библиотека. Разгледаха интересни книги и останаха очаровани от красивите илюстрации на приказките. Прочетоха интересна народна приказка, по която в часа по изобразително изкуство ще нарисуват илюстрация.

В седмицата преди Коледа децата се вдъхновиха от доброто в приказките и си обещаха да бъдат по-милосърдни и състрадателни.

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