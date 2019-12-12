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Дядо Коледа пристигна!

12 декември 2019 10:14, Светла Жекова (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 ден, брой четения: 8
Дядо Коледа

На 12.12.2019г. децата от всички групи се насладиха на прекрасната постановка на Държавен куклен театър Сливен- "Снежен сън". В края на представлението при децата дойде най-дългоочаквания гост- Дядо Коледа. Какъв по-вълнуващ момент от това да видиш трепета и вълненията, и чудния блясък в очите на децата. Радост, щастие и безброй мечти…!!! Децата поздравиха белобрадия старец с песни, танци и чудни стихотворения, а след това той им раздаде дългоочакваните подаръци!

Снимки

Дядо КоледаДядо КоледаДядо КоледаДядо КоледаДядо КоледаДядо КоледаДядо КоледаДядо КоледаДядо КоледаДядо КоледаДядо КоледаДядо Коледа
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