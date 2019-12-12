Дядо Коледа пристигна!

ДГ "Детски рай" преди около 1 ден, брой четения: 8 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 8

На 12.12.2019г. децата от всички групи се насладиха на прекрасната постановка на Държавен куклен театър Сливен- "Снежен сън". В края на представлението при децата дойде най-дългоочаквания гост- Дядо Коледа. Какъв по-вълнуващ момент от това да видиш трепета и вълненията, и чудния блясък в очите на децата. Радост, щастие и безброй мечти…!!! Децата поздравиха белобрадия старец с песни, танци и чудни стихотворения, а след това той им раздаде дългоочакваните подаръци!

Снимки