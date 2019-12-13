Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.12.2019 г.

Туида Нюз преди 27 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 31

Днес /13.12.2019г/ сектор „Пътна полиция“-Сливен няма да работи с граждани след 15,00 часа, поради извършване на техническа профилактика.

Сливен: В РУ-Сливен е получен сигнал, че на 12 декември в квартал „Комлука“ мъж на 46 години е ударил 16-годишно момче, което от удара е получило комоцио. Момчето е откарано в МБАЛ-Сливен и оставено за наблюдение, без опасност за живота. В хода на разследването се установява, че от известно време между двамата е имало конфликт. Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава.

Бързо производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство е започнато в РУ-Сливен. На 12 декември в село Тополчане е установен 28-годишният Т.М., да управлява АТВ, което не е регистрирано по надлежния ред.

Твърдица: На 12 декември, около 09,00 часа, на ул.''Чумерна'' в гр.Шивачево, е възникнало пътно произшествие. Лек автомобил „Опел Астра“, управляван от мъж на 44 години е ударил 64-годишен пешеходец. Пострадалият е откаран в МБАЛ-Сливен с фрактура на таза. Участниците в произшествието са от град Шивачево.

По случая е образувано досъдебно производство.