Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.12.2019 г.
Днес /13.12.2019г/ сектор „Пътна полиция“-Сливен няма да работи с граждани след 15,00 часа, поради извършване на техническа профилактика.
Сливен: В РУ-Сливен е получен сигнал, че на 12 декември в квартал „Комлука“ мъж на 46 години е ударил 16-годишно момче, което от удара е получило комоцио. Момчето е откарано в МБАЛ-Сливен и оставено за наблюдение, без опасност за живота. В хода на разследването се установява, че от известно време между двамата е имало конфликт. Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава.
Бързо производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство е започнато в РУ-Сливен. На 12 декември в село Тополчане е установен 28-годишният Т.М., да управлява АТВ, което не е регистрирано по надлежния ред.
Твърдица: На 12 декември, около 09,00 часа, на ул.''Чумерна'' в гр.Шивачево, е възникнало пътно произшествие. Лек автомобил „Опел Астра“, управляван от мъж на 44 години е ударил 64-годишен пешеходец. Пострадалият е откаран в МБАЛ-Сливен с фрактура на таза. Участниците в произшествието са от град Шивачево.
По случая е образувано досъдебно производство.