Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.12.2019 г.

13 декември 2019 10:43, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 27 минути, брой четения: 31
Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.12.2019 г.

Днес /13.12.2019г/ сектор „Пътна полиция“-Сливен няма да работи с граждани след 15,00 часа, поради извършване на техническа профилактика.

 

Сливен: В РУ-Сливен е получен сигнал, че на 12 декември в квартал „Комлука“ мъж на 46 години е ударил 16-годишно момче, което от удара е получило комоцио. Момчето е откарано в МБАЛ-Сливен и оставено за наблюдение, без опасност за живота. В хода на разследването се установява, че от известно време между двамата е имало конфликт. Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава.

 

Бързо производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство е започнато в РУ-Сливен. На 12 декември в село Тополчане е установен 28-годишният Т.М., да управлява АТВ, което не е регистрирано по надлежния ред.

 

Твърдица: На 12 декември, около 09,00 часа, на ул.''Чумерна'' в гр.Шивачево, е възникнало пътно произшествие. Лек автомобил „Опел Астра“, управляван от мъж на 44 години е ударил 64-годишен пешеходец. Пострадалият е откаран в МБАЛ-Сливен с фрактура на таза. Участниците в произшествието са от град Шивачево.

По случая е образувано досъдебно производство.

« предишна


 