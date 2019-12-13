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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 13.12.2019 г., петък
Час по творческо писане по случай Националната седмица на четенето се проведе в III “а“, III “б“ и III “в“ клас на ОУ „Димитър Петров“ Сливен.
КАТ-Сливен днес е с променено работно време заради техническа профилактика.
Тържествената церемония по награждаване на най-добрите спортисти за годината ще се проведе на 16 декември от 18:00 часа в зала „Сливен“.
Топ криминалист от МВР-Сливен е подал рапорт за пенсиониране – това е Виктор Маринов, който бе началник сектор „Тежки криминални престъпления“ в областната дирекция на полицията.
Дипломите на абсолвентите от Випуск 2019 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София ще бъдат връчени на тържествена церемония на 16 декември от 14:00 часа в зала „Сливен“.
Романът „Градът на слънчевия небосклон” на сливенеца Стефан Чолаков ще бъде представен в Регионална библиотека „Сава Доброплодни” на 16 декември от 17:00 часа.
Театър "Криле" ще гостува в град Сливен с комедийния спектакъл "Брачни безумия" – пиесата ще се играе на 16 декември 2019 г. (понеделник) от 19:00 часа в салона на НЧ "Зора-1860".