Тервел Пулев с 3 кг по тежък от Уебстър, готов е да го разкъса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 26

Днес в един от моловете в Пловдив се състоя кантарът преди боксовата гала утре вечер, в която боят под прожекторите е Тервел Пулев срещу Дешон Уебстър.

Репортер на Novinite.bg предаде на живо лайв от събитието във Фейсбук страницата на медията. Оказа се, че Тервел е с над 3 килограма по тежък от американския си опонент.

Двамата се гледаха страшно очи в очи, но после дружески се поздравиха.

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