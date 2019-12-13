Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Тервел Пулев с 3 кг по тежък от Уебстър, готов е да го разкъса

13 декември 2019 16:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 26
...

Днес в един от моловете в Пловдив се състоя кантарът преди боксовата гала утре вечер, в която боят под прожекторите е Тервел Пулев срещу Дешон Уебстър.

Репортер на Novinite.bg предаде на живо лайв от събитието във Фейсбук страницата на медията. Оказа се, че Тервел е с над 3 килограма по тежък от американския си опонент.

Двамата се гледаха страшно очи в очи, но после дружески се поздравиха.

Снимки

...
« предишнаследваща »


 