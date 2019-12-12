"Фея Математика"

ДГ "Детски рай" преди около 1 ден, брой четения: 14 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 14

На 12.12.2019г. децата от подготвителна група "Мечо Пух" проведоха открит урок по математика. Бъдещите първолаци, които наесен за първи път ще прекрачат прага на родното училище, показаха на родителите си колко много знаят. Под ръководството на своите учителки те демонстрираха отлични знания и доказаха на своите родители, че вече са готови за училище. Децата взеха участие с голямо желание и показаха умения за работа с интерактивна дъска.

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