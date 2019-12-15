Утрото посрещна Сливен със слънце и вятър. През деня синоптиците обещават да се затопли

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

През деня облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието преди обяд все още ще превалява. Около и след обяд облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максимални температури на въздуха между 12-14 градуса. Температурата на морската вода е 12-13 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен, а по билата - до силен северозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 7 градуса, на 2000 метра - около 2 градуса.

Утрото посрещна Сливен със слънце и вятър. През деня прогнозите сочат да се затопли и вятърът да отслабне. Минималната температура ще е 7 градуса, а максималната 14.