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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Утрото посрещна Сливен със слънце и вятър. През деня синоптиците обещават да се затопли

15 декември 2019 09:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Времето за 15.12.2019 г.

През деня облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието преди обяд все още ще превалява. Около и след обяд облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максимални температури на въздуха между 12-14 градуса. Температурата на морската вода е 12-13 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен, а по билата - до силен северозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 7 градуса, на 2000 метра - около 2 градуса.

Утрото посрещна Сливен със слънце и вятър. През деня прогнозите сочат да се затопли и вятърът да отслабне. Минималната температура ще е 7 градуса, а максималната 14.

Снимка: pixabay.com

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