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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 15.12.2019 г., неделя

15 декември 2019 15:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 36 минути, брой четения: 36
Сливен

Изнесено ателие–конкурс под мотото „Аз обичам да рисувам, а темата – „Игра“, се проведе в ОУ „Димитър Петров“ – гост на учениците бе Петър Кайраков, преподавател по графика в НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен.

От 14 декември стартира традиционният фотоконкурс за бебета, родени в МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен през 2019 година.

„Коледни отблясъци“ е озаглавен предстоящия концерт на Сливенския симфоничен оркестър на 18 декември.

Дипломите на абсолвентите от Випуск 2019 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София ще бъдат връчени на тържествена церемония на 16 декември.

Йордан Лечков подаде оставка като общински съветник в Сливен, на негово място отива Мария Григорова.

Всички социални помощи за ноември ще бъдат платени преди коледните празници, увериха от Агенцията за социално подпомагане.

Легендата на ЦСКА Пламен Янков е починал на 68 години, кариерата му преминава и през футболен клуб ”Сливен”.

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