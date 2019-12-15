Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 15.12.2019 г., неделя
Изнесено ателие–конкурс под мотото „Аз обичам да рисувам, а темата – „Игра“, се проведе в ОУ „Димитър Петров“ – гост на учениците бе Петър Кайраков, преподавател по графика в НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен.
От 14 декември стартира традиционният фотоконкурс за бебета, родени в МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен през 2019 година.
„Коледни отблясъци“ е озаглавен предстоящия концерт на Сливенския симфоничен оркестър на 18 декември.
Дипломите на абсолвентите от Випуск 2019 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София ще бъдат връчени на тържествена церемония на 16 декември.
Йордан Лечков подаде оставка като общински съветник в Сливен, на негово място отива Мария Григорова.
Всички социални помощи за ноември ще бъдат платени преди коледните празници, увериха от Агенцията за социално подпомагане.
Легендата на ЦСКА Пламен Янков е починал на 68 години, кариерата му преминава и през футболен клуб ”Сливен”.