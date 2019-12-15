На гости на Регионален исторически музей - Сливен

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 49 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 19

На 11 декември 2019 г. учениците от начален етап на ОУ "Панайот Хитов" се включиха в Тематично творческа работилничка "Сурвачки", организирана от Регионален исторически музей - Сливен. Децата имаха възможността да се зaпoзнaят c oбичaитe и тpaдициитe пo Cypвaĸи и изpaбoтвaнeтo нa cypвaчĸи, и да вложат творческо въображение.

С изработените сурвачки малчуганите ще благославят за здраве, късмет и плодородие стопаните през Новата година.

Освен с красиво украсените сурвачки, приятните емоции и веселото настроение, учениците получиха и грамота за активно участие!

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