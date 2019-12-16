Прекъсване водоподаването в Централна Градска Част гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 19

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16. 12 . 2019 /Понеделник / до 17 . 00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на Ц.Г.Ч. на гр.Нова Загора. ; Район ул. Петко Енев .

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.