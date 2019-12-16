Криминална хроника Ямбол - 16.12.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 26

Информационен бюлетин 16.12.2019 г.

Ямболски полицаи задържаха 42-годишен мъж възпрепятствал полицейска проверка. На 16 декември към 00:05 ч. полицейски екип се отзовал на сигнал за възникнал скандал в търговски обект в областния град. На място е установен 42-годишен местен жител, който отказал да изпълни полицейско разпореждане, отправил обиди към полицейските служители и оказал съпротива при задържането му. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок от 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.

Водач, употребил алкохол, установиха служители от РУ-Ямбол. На 15 декември, към 13:30 ч. ж.к. „Георги Бенковски“ е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген Поло“, управляван от 49-годишна жена. При проверката на водача за употреба на алкохол, техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава рамките на образуваното бързо производство.

Кражба от лек автомобил разследват служители от РУ-Ямбол. На 15 декември в полицията е постъпил сигнал, че в комплекс „Граф Игнатиев“ на паркинг до бл. 90, е било взломено предно дясно стъклото на лек автомобил „Ситроен“ и е източено гориво от резервоара на му. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата продължава.

Сутринта на 15 декември в РУ-Ямбол постъпил сигнал, че през изминалата нощ е нанесено увреждане на лек автомобил, паркиран в комплекс „Г.Бенковски“. На място е установено, че на автомобил, собственост на 51-годишна жена е нанесено увреждане на предно стъкло, чистачки и десен калник. На местопроизшествието са извършени процесуално следствени действия. Образувано е досъдебно производство.